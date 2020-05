GALERII ⟩ Californias müüki pandud majast on tehtud väga rajud pildid

Viie magamistoa ja kolme vannitoaga elamine on ehitatud 1939. aastal, kirjutab mirror.co.uk. Ürgse loodusega ümbritsetud kodu on täiuslik neile, kes peavad lugu värskest õhust ja linnulaulust.

Maja müügiga tegelev maakler Daniel Oster otsustas, et maja tutvustavad pildid peavad olema huvitavad. Välja otsiti müütilise suurjala kostüüm ning poseeriti sellega piltidel. Legendi järgi on Ühendriikide lääneranniku ürgsed metsad suurjala koduks. Osteri sõnul oli nende eesmärgiks natukene nalja teha ja inimestele sel raskel ajal rõõmu valmistada. Tundub, et see on olnud väga edukas müügitaktika, kuna maakleri sõnul on huvi maja vastu väga suur.