Väga hea põhjus, miks muru niitmisega alles mai teises pooles algust teha

Palju vaieldakse selle üle, kas robot on parem kui niiduk või traktor. Tegelikult on vahe eelkõige mugavuses. Muru seisukohast pole oluline, kas seda pügatakse roboti, traktori või niidukiga, peaasi, et masin on korrektselt hooldatud ja muru niidetakse regulaarselt. Muru ergas roheline värv sõltub seejuures otseselt sellest, kui teravate lõikevahenditega ja kui sageli muru kärbitakse.