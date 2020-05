Soomlased õpetavad tasuta veebikursusel, kuidas õnnelik olla

Pilt on illustreeriv.

Ühendatud rahvaste organisatsiooni iga-aastases õnnelikkuse raportis on meie põhjanaabrid viimased kolm aastat teinud väga tubli tulemuse. Raporti andmetel on Soome maailma kõige õnnelikum riik. Kuid mis on nende õnne saladus?