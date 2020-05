Müüdava raudkolaka näol on tegemist Archimedese kruviga, millega liigutati suures koguses vett ülesmäge, kirjutab swns.com. Müügis olev kruvi on lausa 11 meetrit pikk ja kaalub kolm tonni. Kolmkümmend aastat kasutuses olnud kruvi on tugevalt roostetanud, seega ei oma see linnaisade sõnul erilist väärtust vanarauana. Kuid ehk saab seda kasutada sisekujundusdetailina?