Tähelepanu, lapsevanem! Paljudes kodudes varitseb surmalõks

«On oht, et taolised juhtumid võivad veel korduda, mistõttu tuleb koheselt vajalikud meetmed kasutusele võtta,» seisis tema ametlikus otsuses. Koroner lisas, et sotsiaaltöötajad ja lapsevanemaid nõustavad spetsialistid peavad edaspidi ruloode asjus rohkem teavitustööd tegema.

Suurbritannias on viimase kümnendi jooksul olnud palju juhuseid, kus väikelastele on saanud saatuslikuks kardinate paelad. 19 aastaga on riigis registreeritud lausa 33 ruloopaeltesse takerdumisest tingitud surmajuhtu.