Pilt selgeks: kui palju maksab maakütte paigaldamine?

Maakütte paigaldus on mitmeetapiline ja aeganõudev protsess. Maakütte paigaldus eeldab erialaspetsiifilisi ehitustöid, mistõttu tuleb see teostada vaid vastava koolituse läbinud professionaalide poolt.

Esimese paari päeva jooksul paigaldatakse maakollektor. Maakollektor paigaldatakse umbes 1–1,5 meetri sügavusele maapinda nii, et torude minimaalne vahekaugus oleks vähemalt 1 meeter. Teiseks oluliseks sammuks on maasoojuspumba paigaldus ja selle ühendamine maakütte kollektoriga. Kõige viimasena tuleb külmakandja lisada maakütte kollektorisse ja kogu küttesüsteem soojuskandjaga. Kõikidele eelnevalt nimetatud töödele lisanduvad ka maasoojuspumba seadistamine, komponendid, elektrilised tööd ja kogu paigaldatud süsteemi toimimise kontrollimine.

Alustame maasoojuspumba maksumusest - hind sõltub eelkõige seadme võimsusest. Ehk, kui suure pinna kütmiseks on seade mõeldud, sellest tulenevalt on maasoojuspumpade tehnilised näitajad ja hinnad erinevad. Maasoojuspumba keskmine hind jääb 4000 ja 6000 euro vahele.

Maakütte paigalduse hind sõltub eelkõige maakollektori pikkusest, meetripikkuse maakütte kollektori paigalduse hind on keskmiselt 3 eurot meetri kohta. Maakollektori pikkus on tihtipeale väga erinev sõltuvalt objektist, kuid orienteeruva pikkuse välja arvestamiseks võib kasuta järgmist reeglit: ühe ruutmeetri kütmiseks on vaja vähemalt 3 meetrit maakollektorit. Lõplik maakütte kollektori pikkus sõltub hoone pindalast ja maapinnast kuhu see paigaldatakse