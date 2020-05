Ekspert selgitab: mis saab poolikutest arendustest?

Martin Vahteri kinnitusel on elamuarenduste tervis hea, sest eelmisest kriisist õpiti ning laovaru on väike. «Ütlen ära, et tondilosse seekord ei tule. Arendajad tegid pigem projekte nii öelda maja haaval ning alustasid uue ehitamist alles siis, kui vana müüdud. Ilma müügibroneeringuteta uut maja pelgalt lootuse pealt ehitama ei hakatud,» rääkis ta.

«Nendel väiksematel arendajatel, kel mingeid reserve müügi venimise korraks pole, võib igal ajal probleeme tekkida. Samas sellist suuremat krahhi, et terved kvartalid on pimedad, seekord ei tule,» märkis ta.

Vahter on veendunud, et valmis ehitatakse arendused, mille ehitusleping on juba sõlmitud. Suure tõenäosusega valmivad ka need arendused, kus pool majast juba püsti on. Heas asukohas ning suure müügipotentsiaaliga projektid valmivad tema meelest nii ehk naa.