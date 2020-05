3 igapäevast tarbeeset, millega oma vannitoa torustikku rikud

Vannipommid, pulbrid ja muud rasva sisaldavad vannitoa tarbed on torulukksepa Aaron Mulderi sõnul torude suurimaks vaenlaseks. «Eeterlikke õlisid, kookosõli, maisitärklist ja sädelust sisaldavad hügieenitarbed ei lahustu vees hästi. Need jätavad endast maha kleepuva olluse, mis ajapikku torudele kinnitub ja need umbe ajada võib,» rääkis ta väljaandele apartmenttherapy.com.