INTERVJUU ⟩ Sisearhitektid Hillar Mänd ja Aet Seire: esteetika on vaieldamatu maitseasi

Hillar: On olnud tõesti paar interjööri, kus mööblieseme vorm paneb alateadlikult mõte tööle ja annab kätte suuna tervele ruumile. Samas on mõnusad need ruumid, kus esemed on üksteisega harmoonias ja interjöör ei koondu ühe või teise solisti ümber. Mis aga ei välista seda, et kõik need omavahel kokku kõlavad esemed on eraldiseisvalt igaüks väike kunstiteos. Mööbel on lihtsalt toode, aga kui see on mõttega tehtud ning ühes sellega on ka kindel iseloom ja hing antud, siis muutub see kindlasti kunstiks.