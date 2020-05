GALERII ⟩ Kunstniku kirju maja on naabrid leili ajanud

Eksklusiivses Santa Barbara linnas asuva maja välisfassaadi kaunistab üheksa pilkupüüdvat värvi. Jane'i sõnul on maja värvilahenduse eest hoolt kandmine kulukas töö, kuna hoone vajab vähemalt kord aastas uut värvikihti, kirjutab dailymail.co.uk.

Kohalike seas vikerkaaremajaks kutsutavast villast on saanud omamoodi kuulsus. Kuid naise sõnul ei ole kõik maja julge värvilahendusega päril. Kirju hoone on pinnuks silmas kunstniku naabritele, kelle meelest ei sobi see nende naabruskonda.