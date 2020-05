Levinud viga, mida kodu renoveerivad noored vältida ei suuda

Noortel, kes on sündinud infoühiskonnas ja kelle elu möödub virtuaalmaailmas, on hoopis teine suhtumine töösse ja majapidamisega kaasnevatesse kohustustesse. Millenniumilaste ja Z-generatsiooni teadmiste ja kogemuste pagas on samamoodi erinev, võrreldes varasemate generatsioonidega.