Pilt selgeks: kuidas mõjutab köögimööbel kinnisvara väärtust?

Kui oled endale võtnud eesmärgiks müüa kinnisvara ning selles majas või korteris on köögis olevaks sisustuseks kallis ja korralik köögimööbel, siis on kindlasti üheks murekohaks see, kas see tõstab kinnisvara müügihinda, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE. See mure esineb paljudel müüjatel – oled ju ostnud korterisse kena ja väärtusliku mööbli, miks peaksid sellest tasuta loobuma?

Mis on kohtkindel mööbel?

Kinnisvara müümisel on oluline teada, et korteri kui ka maja müümisel aitab müügihinnale juurde lisada vaid kohtkindel mööbel. Lahtine mööbel nagu pliit, lauad, toolid ja muud kergesti eemaldatavad mööblitükid hinnale lisaväärtust ei anna, mis on ka loogiline – kuna ostetav korter või maja jääb pangalaenu puhul tagatiseks, ei saa pangad olla kindlad, et mõni mööbliosa vahepeal kaduma ei lähe. Seepärast peaksid arvestama, mis mööblitükid sa uutele omanikele tasuta annad ja mis mitte – võib-olla oleks mõistlik näiteks lahtine mööbel eraldi maha müüa või endaga uude koju kaasa võtta? Kui sul selle mööbliga pole midagi teha pole, siis jäta need pigem uutele omanikele – näiteks noored pered on kindlasti selle üle rõõmsad.

Mööbli seisukord

Üsna palju oleneb müügihinna puhul ka köögimööbli seisukord. Kui on palja silmaga näha, et köögimööblit on kaua kasutatud, vananenud ning esineb mitmeid kulumisjälgi, siis ei pruugi köögimööbel väga müügihinnale lisa anda ega ligi meelitada ka potentsiaalseid ostjaid. Kui aga on tegu uue, kvaliteetse, ilusa ja puhta mööbliga, on lugu teine – see võib hinda tõsta tunduvalt. Seepärast on oluline enne korteri müümist või hindaja tellimist mööbel ka korralikult ära puhastada.

Asenda vana mööbel uuega

Kui tegu on vana ja kulunud mööbliga, võib see mõjuta ostjatele pigem negatiivselt – paljud ostjad eelistavad eelkõige uue ja kvaliteetse mööbliga elamut, kuna vana remontimine või ümbervahetamine võib olla tüütu ja aeganõudev. Seepärast võid selle töö ise ära teha ning küsida selle eest suuremat hinda – lisaks tekitab ilus köök kindlasti huvi paljudes ostjates, mispärast oleks müügiprotsess tunduvalt kiirem. Korterit renoveerides kindlasti pööra tähelepanu ka ajastusele – üldiselt otsivad paljud inimesed endale uusi kodusid just kevadel, seega kui vana mööbli asendamine võtab aega rohkem kui 3 kuud, ei pruugi turg olla kõige parem, mispärast pead hinda alandama või võib korter jääda lihtsalt omanikuta veidi pikemaks ajaks.

Renoveeri vana

Vana mööbli puhul ei pea alati seda asendama uuega. Kui võimalik, proovi pigem kulumisjälgi ja mööbli välimist ise parandada värvides ning asenda vaid olulisemad elemendid (kraan, kapipealsed). See aitab sul tunduvalt rohkem raha säästa kui lihtsalt vana mööbli asendamine uuega. Kusjuures, hea nipp on pöörata tähelepanu ka mööbli ümbrusele – näiteks uuesti värvitud seinad ning hooldatud parkett võib tekitada ka köögimööblist parema mulje.

Lase köögimööbel hinnata

Lisaks seisukorra tuvastamisele tuleks enne korteri müümist lasta köögimööbel hinnata, et saada teada köögimööbli õige väärtus. Selleks tuleb kaasata hindaja, kes tuleb vaatab ise kogu korteri või maja mööbli üle, teeb pildid ning tutvub plaanidega. Kogu hindamisprotsess võib võtta 10 minutit kuni tund aega, olenevalt kinnisvara suurusest – küll aga pakub see võimaluse müüa oma korterit hinna eest, mis on mõistlik nii ostjale kui ka sulle, võttes arvesse just turu nõudlust.

Valik on sinu