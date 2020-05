5 asja, mida ei tohiks kunagi keldris hoida

Niiskus on raamatute suurim vaenlane, kirjutab realsimple.com. Seega ei ole paberist köidikute keldris hoidmine just kõige mõistlikum tegevus. Niisketel raamatulehtedel hakkab hallitus kiirelt vohama. Lisaks meeldib keldrisitikatel paberilehtede kallal maiustada.

Puidul on niiskes keskkonnas kombeks paisuda. See võib tekitada puitmööblisse pragusid, mis kahjustavad mööbli välimust ning konstruktsiooni. Lisaks võib paljudest keldritest leida termiite, kes teadupärast puidust toituvad.

Rulli keeratud vaibad on täiuslikuks pesitsuspaigaks keldrisitikatele ja hiirtele. Elusolendite väljaheited määrivad vaiba ära ning see hakkab ebameeldivalt lõhnama. Lisaks võib vaipadel hallitus vohama hakata.

Ilmselt ei tule see kellelegi üllatusena, et vesi ja elektroonika ei ole just suurimad sõbrad. Niiske keskkond mõjub elektroonikale laastavalt.