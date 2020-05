ÜLEVAADE ⟩ Eriolukorra lõpuga kaasnes huvitav muutus kinnisvaraturul

»Ilmselt oli esialgne emotsionaalne šokk kogu perega nelja seina vahele isolatsiooni jäämisest suur, kuid hiljem saadi aru, et ka nii on võimalik kuidagi hakkama saada ja nõnda jäi unistus oma maakodust jäi järk-järgult tahaplaanile,» ütles kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Tema sõnul on eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud tehtud sel kevadel tegelikult nii vähe, et mõnedes maakondades on raske isegi keskmisi tehinguhindu võrrelda.