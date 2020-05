PILDID ⟩ Ihasalu külas on müüa glamuurne mereäärne pesapaik

Ihasalu külas on müüa kaasaegne kahekorruseline elamu. Rohelusest ümbritsetud pesapaik vahetab omanikku 749 000 euroga.

Teisel korrusel on neli magamistuba, WC, vannituba, panipaik, jõusaal ja trepihall. Kaunis mererand on maja hoovist vaid kiviviske kaugusel. Maja taga on ka suur terrass koos basseiniga.