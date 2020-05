7 olulist nüanssi, mida krundi valikul jälgida tuleks

Kui soovite rajada omale uue kodu, ehitades selleks päris oma maja, on teil vaja esmalt leida sobiv maatükk või krunt. Kuna paljud neist on nii oma asukoha kui ka looduslike erisuste jms tõttu unikaalsed, tuleb teha päris tugevat eeltööd, et see õige ja sobiv leida.