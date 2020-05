Koristuseksperdid kiidavad: see puhastusvahend saab pesupulbrist paremini plekkidest jagu

Pane tugevalt määrdunud riided pesumasinasse ning pista riiete vahele 2-4 nõudepesumasina tabletti, kirjutab metro.co.uk. Seejärel käivita programm, mis kestab vähemalt kaks tundi. Pikk pesutsükkel on vajalik tabletist eralduvate ensüümide toimimiseks ja riietest väljaloputamiseks. Meeles tasub pidada, et nõudepesumasina tabletiga ei tohiks igapäevaselt riideid pesta, kuna see võib riiet kahjustada.