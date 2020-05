Triin Mustjõgi kodust kulda ja karda ei leia, küll aga on naise kodus rohkelt põhjamaiselt puhtaid jooni, armastust ja õhku tulevikuks.

Triin märgib, et sisekujunduspisiku sütitas temas esimese kodu loomine. Hakkamist täis naine usub, et raha eest saab küll palju, ent õiget kodutunnet see ei loo.

«Päris oma kodus võiksid olla ka mõned enda tehtud asjad. Siis on ka õige kodutunne,» on ta veendunud. Internetist ja sisustusblogidest inspiratsiooni ammutava Triini enda silmad löövad särama Taani puhaste modernsete joonte peale.

«Küll aga olen ma ka suuresti selline «otsija», kes endale sisustusajakirju koju tellib ja neid sirvida armastab. Nii säästan ka silmi pidevast ekraanist. Aga enamasti on mu suurteks kaaslasteks Pinterest, Instagram ja erinevad sisustusblogid üle maailma. Suured lemmikud viimasele tulevad Taanist. Taani puhtad modernsed jooned on mu nõrkuseks saanud. Vähem on rohkem ja mida vähem asju on silma ees, seda parem on unistada ja olla hetke oma mõtetega,» arvab Triin.

Vähem on rohkem

Triin märgib, et on oma sisekujunduslikes valikutes mänglevalt põhjamaine. «Minu käekiri on skandinaavialik. See ei ole modernselt range, vaid pigem rohkem mänglev ja eestlasele omasem. Aga mitte ka päris hygge stiilis skandinaavia,» märgib ta.

Asjaarmastajast naine trendidega otseselt kaasas ei käi. Pigem mängib ta aastaaegade ja neile iseloomulike värvide ja varjunditega. Lihtsates toonides kodu loonud Triin saab tänu tagasihoidlikule põhjale uute trendidega pidevalt kodule vürtsi juurde lisada.

«Minu kodu põhjaks on skandinaavialik must-valge ja trendidega lisan sinna detaile juurde. Nendeks detailideks olgu siis, kas vaasid, nõud, padjad, nõud, vaibad, voodipesu vms. Nendega saab piisavalt mängida, et trendidega kaasas käia,» räägib ta.

Üks on igal juhul kindel: looduslähedastest toonidest vaimustunud Triini kodust vikerkaart ja hollywoodilikku elegantsi ei leia. Tagasihoidlikku joont hoidva naise kodus on see-eest veidi pastelsemad toonid, eesotsas heleroosa ja beežiga.

«Minu kodune stiil hoiab ka suunda, et vähem on alati rohkem. Üks naaber on naljatledes öelnud, et ta ei saa kohe üldse aru, kus meil kodus kõik ajad pandud on,» meenutab ta, lisades, et tema saladus peitub nutikates panipaikades.

Triin, kelle südame teeb rõõmsaks minimalistlik skandinaavialik stiil, on veendunud, et kõik stiilid ei olegi kõigile loodud. Must-valgest värvigammast vaimustunud naise enda kodus pole näiteks ei suuri värvikontraste, ei kivikestega lühtreid, kuldseid-hõbedasi litreid, roosadest padjakestest ja karvastest vaipadest rääkimata.

Triini meelest elame tänuväärt ajastul, mil väga palju on võimalik interneti abil visuaalselt ette planeerida. «Materjalid, värvid, sisekujunduse erilahendused - see nimekiri on lõputu. Tee vaid internet lahti ja trüki otsingusse, mida soovid,» tähendab ta.

Kodu on seal, kus on armastus

Kodu on Triini jaoks seal, kus on lähedased ja armastus. «Paik, kuhu on kokku tulnud inimestel hea koos olla ja luua harmoonia, mis kõigele valguse annab,» ütleb ta, lisades et kodus peab olema täpselt nii hea, et kui momendiks üksi jääd, tekib kohe tahtmine sõbrad-tuttavad külla kutsuda.

«Mina ja mu pere ei tahaks kunagi Eestist ära kolida. Ma armastan Eestit üle kõige. Kunagi ütles üks tark naine mulle, et kõik inimesed on oma elupaika valitud ja selle eest tuleb tänulik olla,» nendib ta, lisades et perepoja Lukase seiklusi tulevikus laias maailmas näeb ta vaimusilmas ette küll. Kui Triin peaks perele valima ükskõik, mis maailma otsas uue kodu, siis otsustaks ta kahtlemata Norra või Taani kasuks.

«Norra on minu elukaaslase suur lemmik ja Norra loodus on lihtsalt fantastiline. Samuti on sealsed inimesed ülimalt sõbralikud. Taani on minu suur arm. Just puhaste joonte, heade inimeste ja samuti looduse osas,» selgitab ta.

Triin räägib, et Taani kolides elaks ta ilmselt ühekordses majas mõnes väikeses mereäärses linnakeses. Elukaaslase ehitatud maja on tema unistustes püstlaudadega ja suure terrassiga, millel kevadeti imeilus magnoolia täisõites ilutseks. «Ja toast kostaks mu vaieldamatu lemmik Debussy «Claire de Lune» sümfoonia,» ütleb ta unistavalt.

Õhku tulevikule

Triin leiab, et iga pere on oma kodu nägu, kus igal pereliikmel on oma salakamber või -nurgake. Samuti on ta arvamusel, et iga uus kodu vajab sisse elamist ja veidi settimist.« Kindlad ja suuremad detailid kõigepealt paika ja kõik muu lisaks järk-järgult,» ütleb ta, lisades, et jätab enda kodu sisekujunduses alati õhku tulevikule.

Lisaks meeldib ettevõtlikule pereemale kujundada lastetubasid, kuhu tema põhjamaine puudutus on samuti sisse põimitud. «Nendega on fantastiline plaani pidada ja ideid paberile joonistada. Paar lastetubade projekti olen teinud. Seda teeks alati veel ja veel,» täheldab ta.

Sa ei ole üksi

Triin soovitab kodu sisustades lähedastega nõu pidada ja kuulata ära pererahva salasoovid, et leida ühismeel tulevase kodu osas.

«Pea teistega nõu. Põrgata oma mõtteid ja ära pusi üksi. Hea sõbra nõu võib olla väga oluline enne lõplikku teostust. Kodutegemise virr-varr võib silme eest kõik lõpuks nii kirjuks ajada, et sa ei märka paljusid asju, mida on pärast keeruline korda teha,» nendib ta.