NASA soovitab: 3 kasulikku taime, mis puhastavad sinu toaõhku

Toataimede positiivsest mõjust sisekliimale ja õhukvaliteedile on räägitud aastaid. NASA uuringute kohaselt võivad taimed fotosünteesi käigus muuta Maa atmosfääri, selle temperatuuri ja õhukvaliteeti.

Kummipuu on suurepärane õhupuhasti ja -niisutaja, eemaldades kahjulikud toksiinid meie õhust. Mida suuremad on kummipuu lehed, seda rohkem niiskust eritub. Selle tulemusel väheneb õhus olevate mikrobakterite arv ja paraneb sissehingatava õhu kvaliteet.

Tõlvlehik on tänuväärt õhupuhastaja: taim korjab õhust kokku kahjulikud allergeenid ja toodab vastutasuks puhast hapnikku.

Taim sobib suurepäraselt algajale rohenäpule, kuna seda tuleb kasta alles siis, kui muld on kuivanud. Havisaba toodab öösiti hapnikku ja puhastab samaaegselt ka toaõhku. See on kasulik hingamisele ja aitab vererõhu normis hoida.