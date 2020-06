10 nutikat nippi väikese rõduaia loomiseks

Korteriinimestele on koroonakevad kindlasti tüütum kui neile, kel on oma maja koos aiaga või maakodu, kuhu põgeneda. Samas saab ka rõdule sisse seada väikese aia või elutoa pikenduse, kus suvest mõnu tunda. Nippe selleks jagab K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina.

Mida väiksem on ruum, seda suurem on oht, et see näeb välja nagu kolikamber. Pisikese rõdu puhul tuleb iga detail läbi mõelda. Rõdu ei saa olla ühtviisi panipaik, elutuba ja kasvuhoone, fokusseeri ühele eesmärgile.