Paar head nippi, kuidas elektrijuhtmeid peita

Kinnitusvahendid

Kasuta kõikvõimalikke kinnitusvahendeid, et tülikad juhtmed mööbli alla, taha ja sisse peita, kirjutab marthastewart.com. Näiteks kinnita töölaua alla või taha pikendusjuhe ja ühenda sellega laual olev elektroonika, nii et see välja ei paistaks. Veel üheks heaks nipiks on kasutada läbipaistvaid plastkonkse. Kinnita konksud mööbli või seina külge nii, et selle külge kinnitatud juhe välja ei paistaks, näiteks lauajala taha.

Juhtmeid saab peita ka põrandaliistude taha. Dekoratiivsed kaunistused käivad lihtsalt seina küljest lahti. Peida juhtmed liistu taha ja elamine näeb hoobilt puhtam välja.

Vali õige mööbel või kohanda olemasolevat

Vali mööbel, mille tootmisel on juhtmete probleemile juba mõeldud. Näiteks tulevad paljud kirjutuslauad ja öökapid tehasest välja sisseehitatud aukude ja muu vajalikuga, et juhtmed silma ei paistaks. Juhul kui uut mööblijuppi vaja ei ole või ei raatsi seda osta, siis tasub olemasolevat kohandada. Enamasti piisab ühe väikese augukese puurimisest, et juhe sealt läbi suruda ja silma alt ära saada.

Kõikvõimas vaip