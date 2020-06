Väikelinna tabanud maalihe neelas suure osa tänavast

Mereäärsel tänaval asuva kahekümne hoone elanikud on evakueeritud, kirjutab dailymail.co.uk. Maalihke tagajärjel on mitmed elumajad ohtlikult kaljuservale rippuma jäänud. Ametivõimude hinnangul on tupiktänaval asuvad majad liiga ohtlikud, et inimesi neisse tagasi lubada.

Ühe pangal rippuva maja elaniku Emma Tulletti sõnul on ta maalihke tagajärjel kaotanud kõik. Viie lapse ema ostis maja 2018. aasta suvel 195 tuhande naela, ehk 217 tuhande euro eest. «Mu süda on murtud, me kaotasime kõik. See oli minu unistustekodu,» räägib Tullett.

Eastchurchi küla tabanud maalihe. FOTO: RLH Media / SWNS.COM/RLH Media / SWNS.COM / Scanpix