Juustupiraadid tegid hiigelsuure laadungiga vehkat

Kohaliku politseiülema Mike Bolenderi sõnul jäeti haagis järelvalveta ööseks mõneks tunniks parklasse, vahendab nbc26.com. Kell kaks öösel sai häirekeskus kõne, et haagis on varastatud. «Juht jättis haagise paariks tunniks järelvalveta. Tagasi parklasse tulles oli see kadunud,» räägib politseiülem.

Bolenderi sõnul oli juustutootja U.S. Foodsi kaup teel New Yorki. Haagise sisu on hinnatud 46 000 dollari (41 000 euro) suuruseks. «See on päris kummaline juhtum. Meil on mitu juhtlõnga,» räägib politseiülem.