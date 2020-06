Aiandusekspert: ära ole ilutaimede istutamisel ninapidi peenras

Aednik soovitab vaadata lillepeenart suures plaanis, kirjutab idealhome.co.uk. «Lillede istutamisel olme ninaotsapidi peenras, ega saa aru, kuidas see välja nägema hakkab. Astu vahelduseks peenrast kaugemale ja vaata, kuidas see välja näeb. Arvesta sellega, et lilled kasvavad suuremaks,» õpetab Wachter.