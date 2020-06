Paari elutöö ohus: omavalitsus rajab mõisa tagaaeda karjääri

Barbara ja Simon said aga hiljuti väga halva üllatuse osaliseks, kirjutab uk.finance.yahoo.com. Paar sai teada, et kohalikul omavalitsusel on plaanis nende kinnistust kõigest sada meetrit eemal avada liivakarjäär. Ühendkuningriigis Lincolnshire'i krahvkonnas asuva mõisa omanikele mitte teadaolevalt on kohalik omavalitsus 1957. aastal väljastanud selleks kaevandusloa. Seega on paaril vähe võimalusi, et projektile pidurit tõmmata.