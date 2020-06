Oscarivõitja Helen Mirren avaldas, mis on tema lemmikkoristusvahend

Armastatud näitleja veedab oma päevad kodus vaikselt askeldades. Igavuse peletamiseks postitab Mirren oma Instagrami lehele pilte karantiinielust. Ühel pildil tunnistab näitleja, et tema lemmik koristusvahend on Dysoni käsitolmuimeja.

A post shared by Helen Mirren (@helenmirren) on May 30, 2020 at 6:33pm PDT

Pildi all olevates kommentaarides on mitmed inimesed kuulutanud Mirreni uueks koristussuunamudijaks. Lisaks kiidavad paljud Mirreni tolmuimeja valikut, kirjutades, et tegemist on parima tootega, mis hetkel turul on.