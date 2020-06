PIILU SISSE ⟩ Khloé Kardashian pani maja müüki

California osariigis eksklusiivses Calabasase linnas asuva vahemere stiilis villa pindala on 1022 ruutmeetrit, kirjutab architecturaldigest.com. Kirju ajalooga villa on kuulunud erinevatele kuulsustele, nagu näiteks Eddie Murphy endisele abikaasale Nicole Murphyle kui ka Justi Bieberile. Khloé ostis maja Bieberilt 2014. aastal 7,2 miljoni dollari, ehk 6,4 miljoni euro eest.

Väljaande E! Newsi andmetel on seltskonnadaamil plaan kolida lähedalasuvasse villasse, mis on praegusest natukene suurem. Ajakirjale Architectural Digest 2016. aastal antud intervjuus ütles Khloé, et oli maja renoveerimisel hingega asja juures. «Ma pööran igale detailile palju tähelepanu ja olen kontrolliv. Ma ei tee seda paha pärast, vaid lihtsalt uudishimust,» rääkis ta siis. Renoveerimise käigus ehitati majja Khloé juhiste järgi näiteks hiigelsuur garderoob.