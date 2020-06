VIDEO ⟩ Täpselt nii lihtne ongi arbuus tükkideks lõigata

Arbuusi on võrdlemisi ebamugav suupärasteks tükkideks lõigata, kirjutab metro.co.uk. Kõrvitsaliste sugukonda kuuluv vili on raske ning seda katab kõva koor, mis teeb selle tükeldamise keeruliseks.

Õnneks on Redditisse üles laetud video, kus õpetatakse, kuidas vähese vaevaga arbuus lõigatud saab. Kõik, mis sul selleks vaja läheb on hambaniit ja kööginuga. Lõika arbuus pikkupidi pooleks ning siis veel omakorda pooleks, nii et sulle jääks pihku veerand arbuusist.