Kodu seadusega kooskõlla: ebaseaduslikud juurdeehitised võivad kodu müüki pidurdada

Koduomanikud teevad kodus muudatusi kergelt ja kiirelt, taipamata, et tehtu peab olema seadustatud ja kajastuma ehitisregistris.

Ehitiste ja ümberehituste seadustamise poleemika kerkis päevakorda uue ehitusseadustiku vastuvõtmisega aastal 2015. Teema on muutunud üha olulisemaks ning krediidiasutused jälgivad aina rangemalt kooskõla seadustega. Ka kinnisvara hindajad vaatavad koduga seonduvat dokumentatsiooni varasemast kriitilisema pilguga.

Milles peitub probleem?

Koduomanikud teevad agaralt ümberehitusi ning seavad üles õhksoojuspumpasid ja paigaldavad puumajadesse dušše, mida selle projektis ette nähtud polnud.

Või siis on kodus ainult kuivkäimla ning omanikud «veavad sisse» vesikloseti. Igasugune tehnosüsteemide muutmine nõuab aga projekti, mille alla liigitub kõik, mis on seotud vee, kanalisatsiooni ja elektriga, samuti kütteseadmete paigaldamisega. Viimase puhul on eraldi teema tehnosüsteemide eemaldamine. Ehk siis ka vahetus – kohtküttelt üleminek kaugküttele või vastupidi – nõuab projekti koostamist.

Miks on projekt vajalik?

Krediidiasutuste tingimused laenude andmistel on aastatega tunduvalt karmistunud ja sellest tulenevalt pööravad pangad rohkem tähelepanu korras dokumentatsioonile ja registritele. Krediidiasutus võib öelda, et sellele objektile me laenu ei anna, sest tegu on ebaseadusliku ümberehitusega ja ei olda nõus kõnealust vara võtma laenutagatiseks.

Teine probleem, mis kaasneda võib, on müügi venimine. Klient ei pruugi dokumentatsiooni korrastamise lõppu ära oodata, leiab samaaegselt teise objekti, kus asjad on korras ja millega ta saab minna koheselt panka.

Oluline on ka teada, et kohalikel omavalitsustel on antud õigus seaduste mittejärgijaid trahvida.

Usalda, aga kontrolli

Maakleritel ja omanikel tasub enne vara müüki üle vaadata registriandmed, kas tegelik olukord ja registrites olevad andmed kattuvad. Kui ei, siis hakata andmete korrastamisega tegelema juba enne müügiga alustamist.