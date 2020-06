Šveitsi Alpides avati enneolematu hotellituba

Lummavate vaadetega ümbritsetud külalised veedavad öö lageda taeva all. Ühe öö eest tuleb välja käia 295 Šveitsi franki, ehk 273 eurot. Hinna sisse kuulub ka isiklik teenindaja, kelleks on enamasti kohalik talunik, kirjutab reuters.com.

Zero Real Estate installatsioon.

Vendade Frank ja Patrik Riklini ja Daniel Charbonnieri projekt kannab nime Zero Real Estate, ehk null kinnisvara. Projekti eesmärgiks on vaadata traditsioonilist turismitööstust läbi uue pilgu ja proovida midagi enneolematut.

«Ilma katuse ja seinteta hotellituba on vabastav. See on ilmselt kõige paremini õhutatud hotellituba üle terve riigi,» räägib Patrik Riklin.