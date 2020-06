Pereema geniaalne nipp hoiab lastetoa kuumalaine ajal jahedana

Ellis kattis magamistoa aknad fooliumiga ning kasutas selle kinnitamiseks veepritsi. Sekunditega hämardunud tuba oli järgmisel hommikul välitemperatuurist paar kraadi jahedam. Ellis märgib, et kui varem oli lapse toa temperatuur võrdeline välistemperatuuriga, siis nüüd on see kaks-kolm kraadi jahedam. Lisaks on ka Ellise lapse ööuni oluliselt rahulikum.