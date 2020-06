Loomulik valgus on pika une võti

«Oleme programmeeritud olema valgel ajal aktiivsed ja pimedal aja puhkama. Selle rütmi käivitajaks on hommiku- ja õhtuvalgus. Teadusuuringutest on selgunud, et inimese sisemine kell saab impulsse silma võrkkestal asuvate gangliorakkude kaudu. Need rakud reageerivad sinisele valgusele, mida leidub hommikuvalguses. See mõjub ajule ergutavalt,» räägib Astašonoks.