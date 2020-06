Ostuhull naine ehitas kassile vinge autopargi, kuid looma see ei huvita

Ühendkuningriigis kehtiva eriolukorra tõttu kodus igavlevast Jenist on saanud ostusõltlane. Naine on internetiavarustest lugematu hulga hilpe ja jalanõusid kokku ostnud. Sellest on Jeni koju tekkinud muljetavaldav pappkarbikogu. Kuid selle asemel, et karbid ära visata, tuli naisel pähe äge idee.