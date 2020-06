PILDID ⟩ Populaarses Eesti suvituspiirkonnas on müüa väga eriline pesapaik

2003. aastal valminud hoone on vaid mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel Võsu rannast ja uuest Võsu sadamast. Väärt asukohaga elamispaik vahetab omanikku 165 000 euroga.

Tegu on Võsu alevikus asuva perekoduga, mille esimeselt korruselt leiab esiku, avatud planeeringuga elutoa-köögi, sauna koos duširuumi ja WC-ga, basseini, panipaiga, garaaži ja keldri.

Maja teisel korrusel on kolm tuba, millest kaks on magamistoad. Teiselt korruselt pääseb ühtlasi ka lodžale. Imelise kodu kirsiks tordil on selle päikeseküllane terrass, kus saab lähedaste seltsis mõnusalt puhata ja suvesooja nautida.