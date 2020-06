Tallinna üüripakkumiste arv on peaaegu kahekordistunud

Üüripakkumiste hüppelise kasvu taga on koroonaviirusest tekkinud kriis. Üüriturule on tulnud palju varasemalt majutusäris pakkumisel olnud kortereid. Üürinõudlus ei ole veel varasemale tasemele taastunud.

Pakkumiste kiire kasv on pannud üürihinnad tugeva surve alla. Mais oli Tallinna üüripakkumiste keskmine hind kinnisvaraportaalis KV.ee 10,9 eurot ruutmeetri kohta, mis on seitse protsenti vähem kui aasta tagasi. Kinnisvara hinnad olid absoluutses tipus selle aasta jaanuari alguses, mil keskmine ruutmeetrihind küündis 12,3 euroni ruutmeetri kohta.

Kuigi turule on lisandunud palju uusi kortereid, on üüripakkumiste hinnad langenud üllatavalt vähe. Kuid üürituru osaliste sõnul on üüritehingute, ehk reaalselt kokkulepitav üürihind aasta algusega võrreldes langenud 15-20 protsenti.