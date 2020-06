LUMMAVAD PILDID ⟩ Liisi on väikesesse puumaja korterisse imeilusa avara kodu loonud

Liisi Väli leiab, et pisikese kodu puhul on oluline silmas pidada seda, et ei tekiks ülemäärast kola. «Mulle meeldib see mõte, et kõik, mida ma oman, leiab ka kasutust. Minu väikse kodu eeliseks on kõrged laed,» selgitab ta.

Nimelt on asjatundlik naine ehitanud maast laeni kõrguvad kapid, millesse ta on suurepäraselt suutnud ära mahutada kõik eluks vajaliku.

Liisi märgib, et tema kodus industriaalstiili ei kohta. FOTO: Erakogu.

«Ka voodi alune on oluline koht asjade paigutamiseks. Üheski kodus pole ka liiast üks pilkupüüdev sahtlitega kummut – minu jaoks väga praktiline mööbliese,» lisab ta.

Eklektika kohtub romantikaga

Sisekujundus ja kodu kaunistamine on Liisit saatnud kogu elu.

«Ei tea, kas veel kooliski käisin, kui juba kappidel ja riiulitel esemeid oma äranägemise järgi paigutasin. Käisin algklassides, kui tekkisid esimesed Eesti sisustusajakirjad, neid sirvisin suure huviga,» märgib ta.

Erinevaid stiile ja ajastuid kombineeriva Liisi silmad löövad särama prantsuse stiilis interjööride peale. FOTO: Erakogu

Liisi lisab, et peamisteks märksõnadeks, millest ta interjööri kujundades lähtub, on valge, õhulisus ja romantika. Samuti leiab tema sisekujunduslikus käeskirjas ka veidi eklektikat.

«Mind inspireerivad Pariisi ja üleüldse prantsuse stiilis interjöörid, samas kasutan siin-seal ka natuke skandinaavia stiili. Väga meeldib mulle kokku miksida vanu ja uusi sisustuselemente, minu meelest muudab see interjööri huvitavaks,» täheldab ta. Erinevaid stiile ja detaile kombineeriv Liisi ammutab inspiratsiooni Instagramist, sisustusraamatutest ja -ajakirjadest, mõnikord ka suurtest Hollywoodi filmidest.

Liisi näpuga trende taga ei aja, pigem lähtub ta sisetundest ja isiklikest sümpaatiatest. FOTO: Erakogu

Trendid tulevad ja lähevad

Liisi läntub kodu sisustades eelkõige oma sisetundest ja aastata jooksul välja kujunenud stiilist ja lemmikutest.

«Aeg-ajalt on trende, mis mulle väga meeldivad, aga lisan neid oma koju pigem väiksemate elementide näol. Olen seda meelt, et trendid tulevad ja lähevad ning pole mõtet liialt raha kulutada millelegi, mis mingi aja pärast enam ei toimi või ei meeldi, selgitas ta.

Pisike kodu eeldab nutikat planeerimist. FOTO: Erakogu

Väike mereäärne maja

Liisi, kes on terve elu unistanud maal elamisest, kujutleb end vaimusilmas elamas mõnes mere- või järveäärses eestiaegses taluhäärberis, millel on värviliste klaasidega veranda.

Kodu on tema jaoks turvakohaks, paigaks, kuhu muu maailma eest põgeneda. «Kodu ja perekond on minu jaoks suures osas sünonüümid. Kuna mul endal veel pere ei ole, siis meeldib mulle igal võimalusel käia oma vanemate kodus seda kodutunnet ammutamas,» räägib ta, lisades et küllap on sügav koduarmastus see, mis sisekujunduse sedavõrd südamelähedaseks muutnud on.

Liisi väike kodu on vähesele ruumile vaatamata hubane ja stiilne. FOTO: Erakogu