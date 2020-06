Tunnustatud kunstnik Ave Nahkur üürib korterit, mille kujundus võtab silme eest kirjuks

Kunstnik üürib Mustamäe paneelmajas välja ühetoalist korterit, mis on kunstniku poolt kaunistatud. Seinu katab Mehhiko kultuurist inspireeritud maalid. Terve korter on justkui üks suur kunstiteos.

Maja viiendal korrusel asuva korteri pindala on 30 ruutmeetrit. Korteri koosseisu kuulub esik, köök, vannituba, tualettruum ja elutuba, kust pääseb rõdule. Majas on tegus korterühistu, kes on lasknud hoone korralikult soojustada ja rõdupiirded uuendada.