Kinnisvaraanalüütik: pakkumiste arv kasvab, hind veidi väheneb

Maikuus sõlmitud korteriomandi tehingute keskmine hind Harjumaal oli 1967 eurot ruutmeetri kohta. See on Tõnuristi sõnul võrreldes eelmise aasta maikuuga 9,6 protsenti kõrgem.

Nendes linnaosades on mitmeid uusarendusi ning Tõnurist on arvamusel, et keskmine hind kasvas just seetõttu, et vormistati mõne arenduse asjaõiguslepingud, mille korterite hinnad on juba varem kokku lepitud.