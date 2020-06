PILDID ⟩ Tõeline idüll: Saaremaal on müüa pika ajalooga imekaunis talukoht

Kinnistul on elumaja, saunamaja, ait ja kelder. Majas on elutuba, kaks magamistuba, köök, duširuum, WC, suvetuba ja kontor-magamistuba. Talu müüakse pea kogu selles oleva sisustuse ja tehnikaga.

Saunamajas on leiliruum ja pesuruum. Ait on väga heas korras ning sellesse on soovi korral ehitada ka mõned lisatoad, kuhu külalisi mahutada.