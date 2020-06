Vaimustus möödas? Koduomanikud ei hooli enam tehnika viimasest sõnast

Inglismaal läbi viidud uuringust selgus, et tüdimus nutiseadmetest ja targa kodu lahendustest saabub keskmiselt kahe aastaga. Targad ja ülivõimekad seadmed kas ei püsi oma tööülesannete kõrgusel või muutuvad nende pakutavad mugavused ja hüved pikapeale tüütuks ja argielu segavaks. Lisaks on suureks turvariskiks isiklike andmete jagamine, vahendab dailymail.co.uk.

Mis veelgi hullem: ettevõtte Which? korraldatud uuringust selgus, et nutiseadmete tootjad ei ole samuti kindlad, kui kaua nad seadeldistele uuendusi pakkuda suudavad. Ettevõtetel on tehniline võimekus küll olemas, ent ajafaktor ja pealetulevad uued mudelid muudavad regulaarsete uuenduste pakkumise keeruliseks.