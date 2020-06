ÄRA MAGA MAHA ⟩ Oksjonikeskkonnas ootab väga soodne kahetoaline korter uut peremeest

Valga vallas müügis olev kahetoaline korter on valminud aastal 1953. Kõrgete lagedega avar elamispind, üldpinnaga 43,3 ruutmeetrit, on hetkel pakkumisel 1500 euroga.

Korteris on esik, elutuba, magamistuba ja köök. Majas ühisveevärk ja kanalisatsioon puuduvad. Müüdavas korteris on aga täitsa toimiv süsteem. Maja ees asuvasse kaevu on paigaldatud pump, mille kaudu vesi lüliti vajutamisel kraanikausi kohal asuvasse veepaaki jõuab. Sealt edasi jaguneb vesi kraanikausi ja soovi korral ka muude köögiseadmete vahel laiali.