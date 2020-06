10 asjaolu, mis tõstavad kinnisvara väärtust

Kinnisvara ostes ja müües kaubeldakse tihti hinna üle. Kui huviline tunneb ennast teie kodu vaadates hästi ning mugavalt, siis on suur tõenäosus, et ta kaupleb vähem või on valmis maksma soovitud summat. Toots toob välja kümme nippi, mis aitavad kinnisvara hinda kergitada.

Koristamine

Nii elementaarne, kuid tihti ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu. Juhul kui minimaalse eelarvega on vaja saavutada maksimaalne tulemus, on koristamine esimene ja kindel asi, mis tuleb ära teha. Pealegi ei nõua see muud kulu peale ajakulu. Kui ise ei soovi sellega tegeleda, siis saab kasutada koristusteenuse pakkujate abi.

Kerge hooldusremont

Lihtne remont võib müüjale tähendada märkimisväärset hinnavõitu. Näiteks võiks üle värvida juba määrdunud ja kulunud ilmega seinad. Seinavärv ei tohiks domineerida: turul on populaarsed neutraalsetes toonides elupinnad ning sellises stiilis renoveeritud järelturuobjektid konkureerivad juba uusarendustega.

Köögi värske ilme

Mõistlik on anda köögile lihtsate vahenditega värske välimus. Näiteks värske värvikiht, uus pliit ja ahi palju kasutatud vanade asemele, modernsemad valgustid. Nii näeb köök uus ja korralik välja, ent samas ei ole millegagi üle pingutatud.

Ruumi ettevalmistus

Tehke lihtne müügieelne ettevalmistus: vaadake oma kodu kõrvalt, võõra inimese pilguga. Lisaks koristamisele on vaja kõik üleliigne ära viia, see muudab toad optiliselt avaramaks. Mida vähem asju, seda suurem ruum tundub ning ostjal tekib parem ettekujutus sellest, kuidas korter näeks välja tema mööbli ja esemetega sisustatuna. Pange võimalikult palju asju ära sahtlitesse ja kappidesse ning visake ära kõik see, mille te kolides niikuinii ära viskaksite. Õige valgustus aitab samuti ruumidel avaramana paista ning loob hea meeleolu.

Elementaarsed asjad korda

Vaadake oma kodu kriitilise pilguga üle. Kas midagi riivab silma? Võib-olla on tapeedinurk lahti, põrandaliist puudu, kapinupp katki, lambikuppel viltu, elektripirn läbi põlenud? Sellised väikesed puudujäägid tuleb kindlasti kõrvaldada.

Müü koos mööbliga

Kui vana mööblit uude kodusse kaasa ei ole plaanis võtta, siis kaalu võimalust see uuele omanikule kaasa müüa. Soovitus on pakkuda kuulutuses mööbli võimalus välja aga selle hind arvestada eraldi.

Kvaliteetsed pildid

Pildid on kinnisvarakuulutuse juures kõige olulisemad. Head pildid on kui kinnisvara fassaad – seda märgatakse kõigepealt. Ostjad „jalutavad“ mööda kinnisvaraportaale ja neid saadab sadade kinnisvaraobjektide fassaad. Teie kinnisvarani jõudes peaksid nad peatuma ja sisse astuma. Kui seda ei juhtu, siis teile külla ei tulda ja te ei saa oma kinnisvara tutvustada. Kui aga potentsiaalsed ostjad ei tule teie pakutavat vaatama ega teiega kohtuma, ei saa te teha head müügitööd, pidada läbirääkimisi ega kaubelda hinna üle.

Informatiivne müügitekst

Andke kuulutuses ülevaade kõigist teie kinnisvaraobjekti puudutavatest tähtsatest aspektidest. Märkige kindlasti, milliseid parendustöid olete oma korteris või eramus teinud ning millised on ülalpidamiskulud – need mõjutavad oluliselt ostja otsust.

Ümbrus loeb

Enne klientidele tutvustamist veendu, et ka korteri puhul oleks sissepääsutee korterisse puhas ja hoolitsetud, vajadusel viita probleemidest ühistule. Eramaja puhul tasub vaadata, et kodu hoovis ei oleks üleliigseid esemeid, nagu aastaid seisvaid ehitusjääke ega vanu kasutuid esemeid.

Kliendipäev