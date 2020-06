Eesti Energia pakub kodudele lihtsat kindlustuskaitset elektririkete ja tulekahju vastu

«Elekter meie kodudes on sedavõrd tavaline, et kipume unustama sellega seotud ohte. Päästeameti statistika on kõnekas: pea veerand kõikidest tulekahjudest on põhjustatud elektriseadmete riketest. Selleks, et ära hoida järgmisi traagilisi elektririkkest põhjustatud tulekahjusid, kutsume kõiki eestimaalasi üles veenduma, kas nende elektrisüsteem on ohutu kasutada,» ütles Eesti Energia Eesti turu juht Jaak Jõgi.

Kahjuks kõiki õnnetusi ennetada ei õnnestu ning Jõgi sõnul on murettekitav fakt, et ligi pool Eesti kodudest on kindlustamata. See tähendab, et ilma kindlustuskaitseta tuleb õnnetusjuhtumi korral kulud ise katta, mis võib paljudele inimestele üle jõu käia.

«Selleks, et oma kodu kindlustamine oleks kõigile lihtsam ja jõukohasem, oleme välja töötanud lahenduse, mille klient saab valida oma tänase elektri- või gaasilepingule lisaks. Valida on võimalik elektriseadmete kindlustus, tulekahjukindlustus või mõlemad koos. Sealhulgas on kindlustuse kuutasu kõigile klientidele alati sama, sõltumata maja, suvila või korteri asukohast või vanusest,» selgitas Jõgi.

Elektriseadmete kindlustus aitab korvata elektriseadmete äkilist ja ettenägematut välise asjaolu tõttu (näiteks äike, lühis, ülekoormus, üle- või alapinge) rikki minekut. Seadmed on kaitstud summas kuni 2000 eurot juhtumi kohta. Samuti katab kindlustus elektripaigaldise kahjustumisest tekkivad parandamise või asendamise kulud, sealhulgas elektriku väljasõidukulud kuni 200 euro ulatuses.