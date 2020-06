VIDEO ⟩ Sääseterrori all elavad külaelanikud ei julge toast lahkuda ega aknaid avada

Nottinghampshire krahvkonnas asuva küla elanik Jenny Bosman rääkis BBC -le antud intervjuus, et sääseparved on muutunud väljakannatamatuks. «Ühel õhtul võtsin isegi tolmuimeja appi, et sääsed laest kätte saada, kuid neid tuli ainult juurde,» rääkis ta. Teiste külaelanike sõnul ei ole neil võimalik isegi hetkeks akent lahti teha, kuna tuba täitud kohe tuhandete putukatega.

Kohaliku ülikooli ökoloogialektori Chris Terrell-Nieldi sõnul on tegemist surusääskedega, kes on inimestele ohutud. Need sääsed moodustavad igal aastal paaritumisparvi, kuid sel aastal on need lektori sõnul harukordselt suured. Ebaharilikult suured sääseparved on lektori sõnul põhjustatud soojast talvest ja vähesest inimtegevusest veekogudes, kus sääsevastsed talvel pesitsevad.