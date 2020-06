5 säästunippi, millest on rohkem kahju kui kasu

Suurel hulgal toidukraami kokku ostmine võib tunduda hea ideena, kirjutab rd.com. Kuid enamasti ei tarbita toidukraami õigeaegselt ära ja see leiab tee prügikasti. See on raha minema viskamine. Käi poes ostunimekirjaga ja pane korvi ainult need asjad, mida sul reaalselt vaja läheb.