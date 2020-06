7 taime, mis suvel toast terrassile viia

Sukulendid ja kaktused on lihaktaimed, mille tunnuseks on paksud lehed või vars, milles taim talletab vett, kirjutab apartmenttherapy.com. Sukulente kasvatatakse tihti toataimedena, kuna vajavad vähest hoolt. Enamasti kõrbealadel kasvavad taimed on harjunud suurte temperatuurikõikumistega, seega saab neid Eestis suvekuudel edukalt õues kasvatada.