PILDID ⟩ Kodu nagu ajakapsel: tsaariaegses Tartu korteris on aeg seisma jäänud

Emajõe kaldal vanas puumajas asuv korter on justkui sibul, mille iga tapeedikihi alt tuleb mõni ammu unustatud saladus välja. Originaalsed seinafreskod, aknad, siseuksed, ahi, pliit, seinalülitid ja palju muud – see on tõeline maiuspala ajaloohuvilistele.

Kahetoalise korteri pindala on 45,6 ruutmeetrit, mille koosseisu kuulub esik, köök, elutuba, magamistuba ja vannituba. Kolme meetri kõrguste lagedega korteris on säilinud selle autentne välimus. Uuel omanikul on võimalik lihtsa vaevaga see ajalooline pärl uuesti särama lüüa.