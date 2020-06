Spetsialist: kodulindude pidamistingimusi tuleb hoolikalt järgida

Juhul kui on soov võtta endale kodulinnud, tuleks enne ostu veenduda selles, et müüja on tunnustatud linnukasvatajaga, ning jälgida, ega lindudel haigustunnuseid pole. Järgmise olulise sammuna tuleb end registreerida loomapidajana põllumajandusloomade registris. Samuti tuleb kodulindude kohta pidada arvestust. See tähendab seda, et kirja tuleb panna andmed lindude ostmise, koorumise, müümise, hukkumise jm kohta. Registri eesmärk on pidada arvestust loomade üle taudide ärahoidmiseks ja likvideerimiseks.

Kodulindude pidamistingimusi tuleb hoolikalt järgida

Ruum, kus peetakse kodulinde, peab olema hästi läbimõeldud. Koduhoovi mõeldud puur peab kaitsma kodulinde nii halva ilma kui kiskjate eest. Teadupärast on näiteks rebased väga levinud ka linnades ning linnud võivad olla neile kergeks saagiks.

Kui puuri põrandana kasutatakse traatvõrku, peab traat olema vähemalt kaks millimeetrit jäme, et pakkuda kodulindude jalgadele piisavat tuge. Juhul kui linde peetakse spetsiaalses ruumis, nagu näiteks laudas, peab põrand olema materjalist, mis pakub piisavalt tuge kodulindude esimestele varbaküünistele. Hea toe tagab karestatud betoonpõrand ja sügavallapanu, nagu näiteks põhk või saepuru. Kodulindude pidamiseks mõeldud ruumid peavad lindudele pakkuma vajalikku soojust ja ventilatsiooni.

Võimalusel tuleks kanu pidada sisetingimustes. Juhul kui kanu peetakse õues, on oluline, et nende ala oleks aiaga piiratud ning võrguga kaetud. Lindude väljas pidamisel tuleb söötmis- ja jootmiskoht paigutada katuse alla. Sööda- ja jooginõud peavad olema paigutatud nii, et kõik linnud neile ligi saavad. Kodulindudele tuleb anda ohutut ja täisväärtuslikku sööta ja ka puhast joogivett.

Mis saab sügise saabudes?

Suvel on kodulinde pidada küllaltki lihtne. Küll aga tuleb enne nende võtmist mõelda ka sellele, mis saab lindudest sügise saabudes. Kas neile on ikka võimalik tagada ruum talvitumiseks? Või ehk tasub kasutada pigem üha populaarsemaks kujunenud rendivõimalust, kus kodulinnud saab võtta vaid suveperioodiks?

Üle talve linde pidades tuleb kindlasti arvestada sellega, et lindla peab pakkuma lindudele piisavalt sooja ning liikumisruumi. Kui aga võtta kanad üheks hooajaks, on võimalik kasutada lindude rentimist või tappa linnud enne talvehooaega isiklikuks tarbimiseks. Siinkohal on aga oluline rõhutada, et isikul, kes linde tapab, peavad olema vajalikud teadmised sellest, kuidas linde uimastada ja tappa nõnda, et see tegevus põhjustaks linnule võimalikult vähe kannatusi ja valu.

Mis haigused kodulinde ohustavad?