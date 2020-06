Suur viga, mida sisekujundajad inimeste kodudes alatasa näevad

Sisekujundaja Javier Fernandezi sõnul on enamike koduomanike Achilleuse kannaks vale suurusega mööbli valimine, kirjutab msn.com. «Enamikes kodudes on toad hiigelsuurte mööblijuppidega üle kuhjatud või on mindud sootuks vastupidist teed ja tuba on sisustatud lausa miniatuurse mööbliga,» räägib Fernandez.