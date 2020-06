Puuonni koroonalõksu jäänud paar: me ei taha linna tagasi minna

Rebecca ja Sam põgenesid koroonakriisi eest maale täpselt enne liikumispiirangute kehtestamist, kirjutab dailymail.co.uk. Sami isa maadel asuv luksusonn on nüüdseks paari koduks olnud lausa 13 nädalat. Üle kümne aasta suurlinnas elanud noorpaaril oli algselt plaanis onnis kõigest mõni nädal veeta. Paar on eluga maal kiirelt kohanenud ning neil ei ole plaanis veel niipea linna naasta.

Paari koduks olev puuonn. FOTO: MERCURY PRESS & MEDIA/MERCURY PRESS/Scanpix

Paari järsk elustiilimuutus tekitab nende sõprades hämmingut. Rebecca oli oma sõpruskonnas teada tuntud saamatu rohenäpp, kes ei suutnud ühtegi taime elus hoida. Kuid nüüd on Rebecca lookas köögiviljaaia uhke omanik.

«Meie elu maal on risti vastupidine sellele, kuidas me Londonis elasime. Ärkame hommikupäikesega ja veedame päevad aias askeldades ja hobidega tegeledes. Ma ei ole kunagi varem nii õnnelik olnud,» räägib Rebecca. Noorpaar tunnistab, et pealinna kiire elutempo tõttu ei olnud neid aega end lõdvaks lasta ja elu nautida.

Luksusliku puuonni sisevaade. FOTO: MERCURY PRESS & MEDIA/MERCURY PRESS/Scanpix

Sam on saanud oma igapäeva tööd puuonnis jätkata, kuid Rebecca on saadetud sundpuhkusele. Noorpaari koduks olevas luksusonnis on kõik eluks vajalik olemas: vannituba, köök, elekter, elutuba ja palju muud.